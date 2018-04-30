Beşiktaş'ın U21 takımı dünkü maçlar sonunda mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak, bitime üç hafta kala TFF U21 Ligi’nde şampiyonluğunu ilan etti. Gazete Habertürk'ün haberine göre Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan Kartal, ikinci yarıda Berke ve Abdullah ile iki gol bularak sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 31. hafta sonunda puanını 67’ye yükselterek, bitime üç hafta kala zaferi garantiledi.

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