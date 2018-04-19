Gazete Habertürk'ün haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugün yapılacak rövanş maçı öncesi Siyah-Beyazlılar’ın rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor.

Türkiye Kupası’nda 14. eşleşmeyi oynayacak olan iki ezeli ekip daha önceki 13 eşleşmede üç kez final, dörder kez yarı ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi. Bu eşleşmelerin 9’unda Beşiktaş, 4’ünde Fenerbahçe turu geçti.