Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Galatasaray iki bomba birden patlatmaya hazırlanıyor... Bir yanda eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, diğer tarafta eski Fenerbahçeli Simon Kjaer. Sarı-Kırmızılılar her iki futbolcuyu da kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Aboubakar için Porto’ya teklif götüren Galatasaray Yönetimi’nin, Kjaer konusunda bir süredir Sevilla ile olan temasları da sıklaştırdığı öğrenildi.
UEFA ile imzalanan Finansal Fair-Play anlaşmasına göre sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilecek olan Galatasaray, kiralık sözleşmelerin bedelleri eksi hanesine yazılmadığı için bu formüle ağırlık veriyor.
Bu arada yönetim, kulüplere teklif sunmadan önce oyuncuların menacerleriyle temas kurarak, Galatasaray’a gelme durumlarını sordu. Olumlu geri dönüş yapanlar için maliyet araştırmasına geçildiği belirtiliyor.
Kulübe yakın kaynaklar, hem Aboubakar hem de Kjaer’in Türkiye’ye dönüş konusuna yeşil ışık yaktığını, ancak kesin bir şey söylemek adına tarafların anlaşmasını beklediklerini ifade ediyor.
Kadroya yapılacak takviyeler için geniş bir liste hazırlayan ve çok sayıda futbolcuyla temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar, bu girişimler sonucunda maliyeti ve kalitesi hem Galatasaray’a hem de Şampiyonlar Ligi’ne en uygun isimleri tercih edecek.
Aboubakar’ı Galatasaray dışında takip eden birçok başka kulüp daha var. Bunlardan biri de Beşiktaş. Siyah-Beyazlılar’ın kiralama teklifi Porto tarafından geri çevrilmişti. Dolayısıyla Aslan’ın işi de hiç kolay görünmüyor.
Sevilla cephesinde ise durum biraz daha farklı. Kjaer’in Devler Ligi’nde forma giymek istediği, bu nedenle İspanyol kulübünden ayrılma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.
Kjaer’in Devler Ligi’nde forma giymek istediği, bu nedenle İspanyol kulübünden ayrılma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor. Sevilla’nın da Danimarkalı oyuncuya izin verebileceği öne sürüldü. (Fanatik)
2 TAKVİYE BİRDEN
Hem ekonomik sıkıntılar hem de Dünya Kupası nedeniyle transferde henüz beklenen adımları atamayan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Nijerya formasıyla çok iyi bir Dünya Kupası geçiren Ahmed Musa'nın taliplerinin artması sonrası frene basan Sarı-Kırmızılılar B Planı'nı devreye soktu.
KİRALIK FORMA GİYDİ
Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibiyle sürekli görüşmeler yapan yönetimin ilk hedefi Divock Origi... Bonservisi Liverpool'da bulunan Belçikalı yıldız geçen sezon Bundesliga ekibi Wolfsburg'da kiralık oynamıştı.
TEMASLAR BAŞLIYOR
Gündemdeki bir diğer isim ise Andre Ayew... Premier Lig'den düşen Swansea City'de forma giyen Ganalı yıldız iyi bir sezonu geride bıraktı. Galatasaray kısa sürede iki yıldız için de görüşmeler yapacak. (Takvim)
INTER, SERDAR AZİZ'İN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Galatasaray'ın başarılı stoperi Serdar Aziz için İtalyan devi Inter yeni bir teklifte bulundu. Devre arasında Maicon için rakam isteyen ama Galatasaray'ın istediği para yüzünden geri adım atan Inter, bu kez de Serdar Aziz'e talip oldu.
İtalyan yetkililerin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray Yönetimi ile bir kez daha masaya oturması bekleniyor. İtalyanlar bu kez de Galatasaray'ın yerli stoperi için menajerler aracılığıyla kapıya dayandı. Kısa sürede bir rakam belirlenmesini istedi. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
CİMBOM SIRADA
Cimbom'da Maicon'un gitmesi halinde yerine istenen Kamil Glik'in menajeri konuştu. Jaroslaw Kolakowski "Glik için birçok teklif alıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Galatasaray'a ait. Henüz olumlu veya olumsuz bir gelişme var diyemem. Gelecek günlerde Glik'in transferinde sürpriz gelişmeler yaşanabilir" ifadelerini kullandı. G.Saray uygun durumu bekliyor.
DENAYER ISRARI
Aslan'da birçok stoper ismi kulübe önerilirken teknik direktör Fatih Terim'in tercihi Jason Denayer. Tecrübeli çalıştırıcı, hem kulübe bağlılığını takdir ettiği hem de taktiğine tam uyan Belçikalı stoperde ısrar edilmesini istedi.
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