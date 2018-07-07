Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

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Kadroya yapılacak takviyeler için geniş bir liste hazırlayan ve çok sayıda futbolcuyla temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar, bu girişimler sonucunda maliyeti ve kalitesi hem Galatasaray’a hem de Şampiyonlar Ligi’ne en uygun isimleri tercih edecek.