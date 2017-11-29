Beşiktaş ve Galatasaraylı futbolcular derbi öncesi bir araya geldi

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen geceye spor markasının kıdemli futbol birim müdürü Uğur Yıldız, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın futbolcuları Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Adriano ile Galatasaraylı oyuncular Bafetimbi Gomis, Maicon ve Fernando katıldı.

Organizasyonda Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis de mankenlerle birlikte sahneye çıktı.

2 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbi öncesinde bir araya gelen iki takımın Brezilyalı futbolcuları Adriano, Maicon ve Fernando kısa bir süre sohbet etti.

Gecede, Medipol Başakşehir'in oyuncuları Aurelien Chedjou ve Joseph Attamah da yer aldı.

Ertuğrul Sağlam, Rüştü Reçber, Ahmet Dursun ve Mustafa Doğan gibi isimlerin de katıldığı gecede müzik şöleni de yaşandı.