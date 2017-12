Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

"COME TO BEŞİKTAŞ" FURYASI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Hırvat milli oyuncu Domagoj Vida için sosyal medya hesabından video paylaştı.

Siyah-beyazlıların Twitter hesabından paylaşılan videoda, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun telefonda Vida'ya, "Hello Vida. Come to Beşiktaş (Merhaba Vida. Beşiktaş'a gel)" ifadelerini kullandı.

Vida'nın da Cenk'e, "Hello Cenk. Yes of course. I am coming to champion Beşiktaş (Merhaba Cenk. Evet, tabii ki şampiyon Beşiktaş'a geliyorum)" cevabını verdiği görüldü.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 26, 2017

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Öte yandan, Domagoj Vida'nın Beşiktaş'ta 24 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

