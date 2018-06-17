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Guti’nin ileride takımın başına geçebilecek bir potansiyeli olduğunu söyleyenler kadar, İlhan Mansız’ın 2002 Dünya Kupası’nda Şenol Güneş’in öğrencisi olması nedeniyle ikilinin daha iyi anlaşacağı görüşünü savunanlar da bulunuyor.