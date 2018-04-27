Beşiktaş yarıda kalan Fenerbahçe maçına çıkmama kararı aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkan olaylar nedeniyle 57. dakikasında tatil edilen ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaldığı yerden oynatılmasına hükmettiği Fenerbahçe maçına çıkmama kararı aldı.

Beşiktaş yönetimi, TFF'nin kararını "hukuka aykırı buldukları" gerekçesiyle bu adımı attığını açıkladı.

TFF Yönetim Kurulu dün verdiği kararla, maçın 3 Mayıs Perşembe günü 57'inci dakikadan itibaren oynanmasına hükmetmişti.

Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Her zaman emeği, saygıyı ve alın terini ifade eden 115 yıllık tarihimiz ile Beşiktaşlılık duruşu sergileyerek camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısıyla görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu Toplantısı ile, hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz.

Bu kararımızın Büyük Beşiktaş taraftarının da sesini duyurması adına en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur.

115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 Perşembe günü sahada olmayacağız."

Beşiktaş yönetimi ayrıca taraftarını sağduyulu ve duyarlı olmaya da çağırdı.

Beşiktaş maça çıkmazsa 3-0 hükmen yenilmiş olacak ve önümüzdeki yıl kupalardan men edilmesi ihtimal de bulunuyor.

TFF ayrıca, Fenerbahçe'ye üç maç seyircisiz oynama cezası verilirken, Beşiktaşlı oyuncular Pepe ve Tolga Zengin de birer maç ceza aldı.

Pepe'nin Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyeceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, çıkan olayların ardından 57'inci dakikada tatil edilmişti.

Maçta olaylar şöyle gelişti:

İlk devrede Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma, korner kullanırken sahaya yabancı madde atıldı, hakem Mete Kalkavan uyarıda bulundu. Aynı durum bir kez daha yaşandı. Hakem Kalkavan, yardımcılarını ve iki takımın kaptanlarını yanına çağırdı, onları uyardı. Bunun üzerine Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel trübünlere giderek, taraftarlardan sahaya yabancı madde atmamalarını istedi.

Kafasına yabancı madde isabet etmesi nedeniyle sahada yere yığılan ve kafasına 5 dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaylarla ilgili olarak 40'tan fazla kişi gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandığını bildirdi.

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