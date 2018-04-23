"21 MİLYONU HAK ETTİ" - CEVDET ERGUN

Başakşehir ve Galatasaray’ın kazandığı haftada, Kadıköy’de yaşanan rezaletin Kartal’ın üzerindeki etkisi en çok merak edilen konuydu... Beşiktaş adına maça giriş iyi, gelişme kötü, sonuç ise harikuladeydi. Süper Lig’e artık ‘evini kuran’ Malatya, duran topta 3 kişi birbirini bozunca gediği verdi, Matador Negredo bu ikramı geri çevirmedi. 18’de Babel, Talisca’ya pasın hızını ayarlayabilseydi maç erken kopabilirdi. Çok sevinçler yaşatan Hollandalı geldiğinden bu yana belki de en kötü maçını oynadı. Lens’i arattı, düşünün gerisini! Beşiktaş da, tribünler de golden sonra sanki maçın kazanıldığı havasına giriverdi, akıllar adeta Galatasaray derbisine gitti. Ringde zaten en büyük tehlike gardını indirdiğinde başlıyor. Erol Bulut, Boutaib’i gösterip kanat olmasına rağmen gizli forvet gibi oynattığı Pereira’yla iki yumruk savurdu, Kartal ilkini zor savuşturdu, diğerinde groki oldu. Komutan Pepe’nin olmadığı savunmada Sırp-Hırvat birlikteliği mayın tarlasında yürümek gibi... Yenilen golde Fabri de bu ikiliye eşlik etti. İspanyol’un stoperlik (!) sevdası, az daha ikincisini de yedirecekti. Defanstaki bu uyumsuz görüntü Galatasaray maçı için alarm verdi. Şu kesin; hakem hataları, ligin kaderini direkt etkiliyor. Sezon içinde mağduriyet yaşayan Galatasaray, Alanya’da bunun ekmeğini yedi. Başakşehir genelde “korunaklı” bir yapıda ilerledi. Fenerbahçe’nin de canı yandığı çok maç var. Murat Yıldırım’ın dün Quaresma’ya uçan tekmesi Bruce Lee filmlerinden çıkmış bir sahne gibiydi. Halis muhlis kırmızıydı, espri bu ya, Metin Şentürk kaçırmazdı! İkinci 45’e sığdırılacak çok şey var... Süre ilerledikçe tribünlerin stresi, artan endişe hali... Malatya’nın müthiş direnişi... Başkaldıran bir Talisca ve Quaresma resitali... Ayağında füze rampasıyla dolaşan Brezilyalı çelimsiz çocuk, Adriano’nun ortasında kafayı vurduğunda, susan Dolmabahçe senfoni orkestrası yeniden şampiyonluk bestelerine başladı. Fikret Orman o an bonservisine 21 milyon Euro yatırsa, kimse itiraz etmezdi! Q7’nin geceyi taçlandırdığı frikik golü, çok çalışmasının ödülü gibiydi. Adeta tüm tribünler için hocasına koştu, yaralarını sardı. Türk Telekom’daki final için Kartal kanatlarını açtı.



DİPNOTLAR



• Bu futbol evinde aç Aslanlar gibi saldıran Galatasaray için yeter mi? Çıta yükseltilmezse yetmez.

• Milne’den bu yana kimler geldi, kimler geçti, hiçbirisi Şenol Güneş kadar sevilmedi.

• Güneş, imkan olsa, sürekli itiraz için havaya kalkan Caner’in elini vücuduna bağlar, öyle çıkardı! Ozzie “sakin” demekten yoruldu.

• Oğuzhan kredisini tüketti. Sezon sonunda satılsa kimse ‘hayır’ demez.

• Sadece 23 Nisan’da değil, keşke her zaman anonsu yapanlar çocuklar olsa!

• Kumpas, komplo, organize, azmettirici, kan var-yok... Bu kelimeler ile futbol örtüşmüyor. Ne karar alırsa alınsın, TFF adaletine güvenilmiyor!

"KIRMIZI KART ÇIKMALIYDI" - BÜLENT YAVUZ

“Bu ülkede hakemlik yapmak çok zor” dediğimde, insanlar dalga geçiyor. Beşiktaş-Malatya maçını yöneten Halis Özkahya, bir pozisyon hariç karşılaşmanın akışına engel olmadı. Topu topu 27 tane düdük çalımış. Bunların 22’si doğru, 5’i yanlış. Maç bitmiş 3-1, Malatya Teknik Direktörü Erol Bulut, “Biz Beşiktaş’a değil, hakeme yenildik” diyor. El insaf... 42. dakikada Özkahya, kokartına yakışmayacak derecede yanlış karara imza attı. Murat Yıldırım, Quaresma’ya ‘Kung Fu’ yaptı. Ayak tabanını göğsüne dayadı. Hakem kırmızı yerine sarıyı çıkardı. Canı yanan Quaresma, atılmayan Murat Yıldırım, peki burada mağdur kim? Beşiktaş. Beşiktaşlı konuşmuyor. Sayın Erol Bulut gündem yaratacak şekilde yenilginin faturasını hakeme kesiyor. Şunun şurasında 4 hafta kaldı. Selametle inşallah bu iş biter de hepimiz rahat ederiz.

"KALİTE İZİN VERMEDİ" - KARTAL YİĞİT

Açıkçası olaylı Fenerbahçe derbisi ve Galatasaray’ın Alanya galibiyetinden sonra Malatyaspor önünde bu kadar zorlanan bir Beşiktaş izleyeceğimizi çok beklemiyorduk. Yaşananların oyuncuları motive edeceğini ve maçın çok önceden kopacağını düşünüyorduk. Hele bir de savunmanın anlaşmazlığı sonrası gelen erken Negredo golüyle bu düşüncemizin daha da yoğunlaşacağını sanmıştık ama öyle olmadı. Beşiktaş, tıpkı ilk maçta olduğu gibi katı Malatya savunmasını aşmakta güçlük çekti. Son haftalara girildikçe stres de ister istemez artıyor. Tecrübeli bir kadron olsa da bu girdaba kapılıyorsun. Beşiktaş uzun süre sonrasında kendi evinde bu kadar üretken olmadığı, net pozisyon sıkıntısı yaşadığı bir maçı belki de oynamamıştır. Bunda sezon başından beri yazıp çizdiğimiz orta sahanın verimsizliği başrol oynuyor. Siyah-Beyazlı takım Sosa’dan sonra ‘10 numara’ diye tabir edilen o beyin orta saha oyuncusunun eksikliğini iliklerine kadar yaşıyor. Oğuzhan kaliteli ama nedense bu yıl hiç yok. Dün de takımı ileriye taşıyacağına el freni oldu. Beşiktaş takımında dikine oynayan oyuncu yok. Bu da Malatya gibi kapanıp kontra oynayan takımların işine geliyor. Kanatlarda özellikle Babel’in tarafı hiç çalışmayınca Kartal’ın maçı koparması için duran topların önemi artmıştı. Gününde olmayan Babel’i çıkarıp Lens’i oraya koyan Şenol Güneş, Adriano’yu daha da ileri çıkarınca soğuk terler döktüğü anlarda Talisca’nın golüyle rahatladı. Zorlanan Beşiktaş oyuna son yarım saat iyice ağırlığını koyunca Malatyaspor bunaldı. Bu sezonun enteresan işler yapan ismi Talisca’nın sahada varlığı ile yokluğu belli değildi. Ama yine de o her zamanki ‘altın kafa’larından biriyle takımını ipten aldı. Kapanışı da Quaresma şık vuruşu ile yaptı. Beşiktaş yine de oyunun genelinde topa daha çok sahip olduğu Malatyaspor’u son dakikalarda olsa geçip haftaya, belki de şampiyonluk için kilit sayılan derbiye moralli ve kazasız gitmeyi hak etti. Dün akşam çok tat vermese de ‘istediği zaman’ bu ligin yine en iyi ekibi olduğunu gösterdi. Ancak özellikle ilk yarıdaki oyun Galatasaray derbisine yetmez. Pepe’nin zaman zaman büyük hatalar yapsa da savunma için ne derece önemli olduğunu gördük. Tosic ile Vida arasındaki uyumsuzluk dikkat çekti. Olası bir kayıp belki de şampiyonluğun Kaf Dağı’nın ardına gitmesine neden olacaktı ama Beşiktaş’ın kaliteli ayakları buna izin vermedi.

NE DE OLSA TALISCA

Talisca, her ne kadar silik oynasa da attığı o enfes kafa golü ile Kartal’ın soğuk duş yapmasına engel oldu. Zaman zaman tepki alsa da sezonun belki de en kritik golünün sahibi oldu

YAZIK OLDU

Beşiktaş gibi bir takıma karşı üstelik kendi sahasında kök söktüren Malatyaspor’un son 10 dakika teslim olması kendileri adına büyük yıkım oldu.