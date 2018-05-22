Tamer Tuna’nın ayrılmasının ardından sık sık dile getirilen yardımcı antrenör konusu tekrar gündeme geldi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; sezona Şenol Güneş’e yardımcı olabilecek deneyimli bir antrenör ile başlamak isteyen yönetimin gündeminde iki aday öne çıktı. Ümraniyespor ile son anda Süper Lig’e çıkma fırsatını kaçıran Bayram Bektaş ile yine bir çok takımda görev alan eski futbolculardan Yusuf Şimşek’in adının yönetim de konuşulduğu, son kararı Şenol Güneş’in vereceği öğrenildi.

Siyah-Beyazlı formayı giyen iki futbolcudan Bayram Bektaş’la görüşen Şenol Güneş, Bektaş’a daha sıcak baktığı öğrenildi. Ancak bazı Süper Lig ekiplerinden teklif alan genç teknik adamın düşünmek için süre istediği ifade edildi.