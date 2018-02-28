Beşiktaş, sezon başında İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Sunderland'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Jeremain Lens'in satın alma opsiyonunu kullandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır" denildi.

MALİYETİ

Siyah-beyazlılar, Lens'in bonservisi için 4 milyon 89 bin euro ödeyecek. Futbolcunun kiralanması için de 1 milyon 500 bin euro ödenmişti.

MAAŞ TABLOSU

2017-2018 Sezonu için 2.200.000 euro garanti + puan başı 4.000 euro

2018-2019 Sezonu için 2.250.000 euro

2019-2020 Sezonu için 2.300.000 euro

2020-2021 Sezonu için 1.950.000 euro

2021-2022 Sezonu için 1.800.000 euro