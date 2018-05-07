Ligde geçen hafta Galatasaray'a 2-0 mağlup olarak şampiyonluk şansının azalmasına engel olamayan siyah-beyazlı ekip, sakat oyuncular Pepe, Caner Erkin ve Alvaro Negredo'nun yokluğunda rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında Dusko Tosic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi 2-0 kazandı. eşiktaş, bu galibiyetle puanını 65'e yükseltti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Ligin sonuna kadar bu yarışta varız. Geçen haftadan sonra bugün iyi futbol oynadık, taraftar muhteşemdi. Takıma sonuna kadar destek çıktı, takım da karşılığını vererek 3 puanı aldı. Önümüzdeki haftalarda rakiplerimizin puan kaybı şart." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI!

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş ile 1 yıl daha sözleşmelerinin olduğunu sözlerine ekleyen Albayrak, "Kurumlarda imzaların devamı esastır. Alınan skorlara göre karar vermemek lazım. Gazetelerde fal bakar gibi sürekli hocayı yolluyorlar, başka hocalar geliyor. Bunlar hoş değil. Hocamızla 1 sene daha sözleşmemiz var. Hocamız da işinin başında, devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Metin Albayrak, "Yeni bir sözleşme gündeme gelebilir mi" sorusuna ise "Sezon sonu bakarız." şeklinde cevap verdi.