Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Mahmut Uslu'yu dava edeceklerini söylerken TFF'yi suçladı

17 | 28

"Bu hareketler sahibinin seviyesini gösterir, ancak 6222'ye göre toplumu kin ve nefrete sürükleyen bir eylem. Bir önceki derbide Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu, Nihat Özdemir'e ve onun şahsında TFF'ye hakaret etmişti."