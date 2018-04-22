Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u, ilk yarısı 1-1 sona eren mücadelede 3-1 mağlup ederek puanını 62'ye yükseltti. Siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan goller Alvaro Negredo, Talisca ve Quaresma'dan geldi. Ligde gelecek hafta 63 puanlı Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta Metin Albayrak maç sonunda açıklamalar yaptı.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşananlar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak, şunları kaydetti:
"Maç oynandı ve hakem raporları var. Bu kararı verecek federasyondur, onların kararını bekliyoruz. Başka bir beklentimiz yok. Bu konuda manipülasyon yapmam söz konusu değil. Hakem kararıyla maç iptal oldu ve hakemin raporu federasyona gitmiştir. Beklentimiz adaletin tecelli etmesi. Türk futbolunu bir yere getirmek istiyorsak burada adalet tecelli olacaktır. Adalet herkes için eşit olmalı. Spor hukukunun doğru bir şekilde tecelli etmesi lazım."
Kupa maçında yaşananların Türkiye dışında da yankı bulduğunu dile getiren siyah-beyazlı yönetici, "Kupada yaşanan olaylarla ilgili olarak yabancı basında farklı şeyler var ve ben çok üzüldüm. O atmosferin içerisinde yabancı takımların oynamak istememe gibi bir durumu olursa nasıl yapacağız, nasıl kaldıracağız. Lütfen herkes sorumluluğunun bilincinde olsun. Objektif bir gözle kararlar verilsin." değerlendirmesinde bulundu.
GALATASARAY DERBİSİ AÇIKLAMASI
Evkur Yeni Malatyaspor karşısında zor bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Albayrak, şunları ifade etti:
"Zor bir maç oldu. Çok istekliydik. Üç puanı aldık ve mutluyuz. Önümüzdeki hafta derbiyi bekliyoruz. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Biz son iki senenin şampiyonuyuz, hedef üçüncü şampiyonluk. O amaçla gidip dönmek istiyoruz. Galatasaray'ın hedefi galip gelmek. Biz de arzulu ve istekliyiz. Galip gelip şampiyon olmak en büyük hedefimiz. Biz bir aileyiz. Tüm camia olarak birliktelik içindeyiz, bunu da şampiyonluklarla gösteriyoruz. Kenetlendik ve şampiyonluk inancımız var."
"HAKEMLERİN ARTIK HAKEMLİK DIŞINDA İŞ YAPMAMALARI LAZIM"
Albayrak, hakemlerin verdikleri kararlarla takımların kaderiyle oynadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Quaresma'ya yapılan harekette direkt kırmızı var ama kırmızı kart görülmüyor. Burada emeklere yazık. Galatasaray maçında verilmeyen bir kararla bir takımın düşmeyle ilgili, şampiyonlukla ilgili kaderiyle oynuyorsunuz. Hakemlerin artık hakemlik dışında başka bir iş yapmamaları lazım. Bizlerin nasıl profesyonel bir işimiz varsa hakemler de öyle bakmalı, işine odaklanmalı, gördüğünü çalmalı. Burada emekler var ve bunların çalınmaması lazım."
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