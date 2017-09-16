Beşiktaşlı futbolculara maaş müjdesi

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş’ta, futbolcuların hem lige hem de Avrupa serüvenine iyi başlaması Siyah-Beyazlılar’ı memnun ederken, onlar da üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için düğmeye bastı. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, son olarak Karabük deplasmanından 10 kişi kalınması ve penaltı kaçırılmasına karşın 3 puan çıkarmayı başaran futbolcuların, Şampiyonlar Ligi’nde Porto’yu da 3-1 mağlup etmesiyle yönetim kesenin ağzını açtı. Başkan Fikret Orman’ın talimatı ile ağustos ayının geciken maaşlarının bir kaynak bulunup derhal ödenmesi kararı alındı... Yönetimin 7 milyon Euro’yu bulan bu parayı bugün hesaplara yatıracağı öğrenildi...
ŞAMPİYONLUK PRİMLERİNİN BİR KISMI ÖDENDİ
Bunun yanı sıra Beşiktaş yönetiminin geçen sezonun şampiyonluk primlerinin bir kısmını ödediği kaydedildi. Adam başı 300 bin lira olarak belirlenen şampiyonluk primlerinin yarısını futbolculara dağıtan Siyah-Beyazlı kurmayların, diğer kalan bölümü de önümüzdeki ay ödemeyi planladığı belirtildi.
"BU TECRÜBEYİ KULLANMAK İSTİYORUZ"
Porto deplasmanında tarih yazılması, Beşiktaş Yönetimi ve camiasını Avrupa’daki ‘kupa hedefi’ için iyice umutlandırdı. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, takımın bu sezon daha çok tecrübeli olduğunu belirterek, “Çok kaliteli ve deneyimli isimlerden kurulu bir kadromuz var. Hocamız başta olmak üzere birçok oyuncu Avrupa’da derin tecrübeye sahip. Bu tecrübeyi kullanmak istiyoruz. Takıma bakıldığında yaş ortalaması yüksek ama bu bize ligde avantaj olacak. Önümüzdeki sezon ise gençleşmeye başlayacağız” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.