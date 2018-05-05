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Beşiktaş taraftarının sevgilisi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Modayı yakından takip eden ve giyimine önem veren Jelena Karleusa'nın bu pozları çok konuşulacağa benziyor.