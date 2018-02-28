Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; bu galibiyetle zirve yarışına tutunan Beşiktaşlı oyuncular Başakşehir’in de sahasında G.Birliği’ne takılmasıyla şampiyonluğa olan inançlarını daha da artırdı. F.Bahçe ile yarın bu kez kupada karşılaşacak olan Kartal’da moraller tavan yaparken teknik direktör Şenol Güneş ile sohbet eden oyuncular artık ligde kendilerine rakip tanımadıklarını söyledi...

Siyah-Beyazlı futbolcuların “Ne Başakşehir ne G.Saray ne de F.Bahçe bizim gibi oynuyor. Bu ligin tartışmasız en iyisi biziz. Böyle devam edersek bizi kimse tutamaz. Bu moralle Trabzon’u da yeneceğiz” dedikleri öğrenildi.

''KUPADA DA YENECEĞİZ''

Derbi galibiyeti ile Münih faciasını unutturan oyuncular Türkiye Kupası’nı da müzeye götürmek istediklerini söylediler... Pazar akşamı oynanan maçta F.Bahçe’ye 2 gol birden atan Quaresma’nın, kupadaki derbiye de kendisini özel olarak hazırladığı ve “Onları kupada da yeneceğiz ve finale çıkacağız” diye konuştuğu belirtildi.