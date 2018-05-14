Beşiktaş’ın deneyimli sağ beki Gökhan Gönül, 3-2 kazanılan Osmanlıspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Gazete Habertürk'ün haberine göre, maçla ilgili yorumda bulunan ve sezonun özetini de yapan Gönül, “Rakibin şiddetle puana ihtiyacı vardı ama biz sadece sahaya çıkınca kazanmayı düşünüyoruz. İlk yarı oynanmamış gibi bir maçtı. İkinci yarı izleyenler keyif aldı. İki tarafın da pozisyonları var. Girdiğimiz çok net pozisyonları gole çevirememek bizim için sezonun özeti oldu. Öyle pozisyonlar var ki yüzde 200 denebilecek pozisyonlar kaçırdık. Geçmiş geçmişte kalıyor. Bazen bu pozisyonları aramayız inşallah diyoruz ama şimdi arıyoruz. 1 maçımız daha kaldı. Osmanlıspor’a da son maçında başarılar diliyorum” dedi.



LARİN: ELİMDEN GELENİ YAPTIM



Beşiktaş forması ile ilk kez bir 11’de maça çıkan Cyle Larin, katkı yapmaya çalıştığını söyledi. Genç oyuncu, “Gol fırsatları geldi, gole çevirebilirdim. Elimden geleni yaptım. Bundan sonra da çalışmalarıma devam edeceğim. Şampiyonlar Ligi için şansımız var, bence olabilir. Son maçımızı kazanıp diğer maçlardan gelecek sonucu bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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