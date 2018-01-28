Kasımpaşa karşısında ilk yarıda güzel bir oyunla 2-0’ı bulsa da ikinci devrede adeta frene basan ve ecel terleri döken Beşiktaş’ta yöneticiler de takımın bu dengesiz performansı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre karşılaşmada son düdüğün çalmasıyla rahat bir nefes alan kurmaylar, kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerde orta sahadaki verimsizliğin altını çizerek “Orta sahamız geçen yılların çok gerisinde. Oğuzhan çok formsuz. Atiba’da da büyük düşüş var. Ortada top üretilmeyince oyun sadece kanatlara yönelmek zorunda kalıyor. Bu da bizi hücumda kısır bir döngüye sokuyor. Babel ve Quaresma’dan biri bile kötü olsa diğerinin sırtındaki yük iki katına çıkıyor. Medel ve Tolgay daha formdalar. İkisi birlikte artık orada denenebilir” yorumunu yaptılar.

"BURSASPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

Beşiktaşlı yöneticiler, her şeye rağmen kazanmanın seri yakalamak açısından çok önemli olduğunu belirtirken sözlerini şöyle sürdürdüler: “Üst üste 2. maçı- mızı kazandık. Şimdi Bursa ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacağız. Oradan da galibiyetle ayrı- lırsak F.Bahçe derbisine kadar olan süreci kayıpsız atlatma şansımız yüksek.”