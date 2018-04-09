Sürpriz bir transfer olarak devre arasında Siyah-Beyazlı takıma gelen Cyle Larin attığı golün mutluluğunu doyasıya yaşadı. Geldiği günden önceki günkü Göztepe maçına kadar forma giyemeyen ve bunun için de morali bozuk olan Kanadalı forvet, Şenol Güneş’in kendisine verdiği şansı iyi kullandı. İlk maçında ağları sarsan ve takım arkadaşlarının tebriklerini alan Larin, “Gerçekten çok mutluyum. Taraftarımın önünde gol atmak benim için çok özel oldu. Bunun devamı için çok çalışacağım” dedi.

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