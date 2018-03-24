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Quaresma ve Babel'le ilgili olarak konuşan yıldız, oyuncular arasında bir sıralama olmadığını vurguladı ve şunları söyledi:

"Ben sonuçta Beşiktaş'ın oyuncusuyum. Burada 1'inci, 2'nci ve 3'üncü oyuncu diye bir şey yok. Hocamızın bize sık sık söylediği bir şey var: 'Burada her oyuncu değerli, her oyuncu takımın önemli bir parçası.'