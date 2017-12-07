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Berlin - Münih 600 kilometre. Bunu duyan annesi; "Olmaz" diyor, kestirip atıyor. Nedeni mesafe. "Ben oğlumu o kadar uzağa yollamam" diyor, teklif geri çevriliyor. En yakın yer olarak 200 kilometre ile Wolfsburg öne çıkıyor, buna izin veriyor. Ve Wolfsburg'un alt yapısı Orkan'ın asıl yetişme yeri oluyor. Zaten kendisi de daha sonraki bir röportajında, "Orada geçirdiğim yılları unutmam" diyor.