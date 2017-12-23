Her ne kadar Şenol Güneş, Bayern Münih’ten söz etmese de Beşiktaşlı futbolcuların aklı ister istemez şubattaki tarihi maçta...
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; öyle ki önceki akşam bir mekan kapatıp arkadaşlarıyla yeni yaşını kutlayan Babel’in doğumgünü partisinde de konukların futbolculara sorduğu tek soru “Münih maçı ne olur?” oldu. Babel’in özel gecesine katılan Cenk, Tolgay, Oğuzhan, Necip, Fabri, Lens, Boyko, Tosic, Caner, Gökhan Gönül, Gökhan Töre gibi isimler bu maçla ilgili sorulara ilginç yanıtlar verdi.
''ÇOK DİSİPLİNLİ BİR TAKIM''
Alman ekibinin en tehlikeli takım olduğunu savunan Siyah-Beyazlılar, yaş faktörüne dikkat çekti. Beşiktaşlı yıldızların, “Belki abartı gelecek ama açıkcası Real Madrid çıksa Bayern önünde zorlanacağımız kadar bir maç olmazdı. Nedeni ise onların da bizim gibi hücumu düşünüp açık oynacakları. Bu bizim işimize gelir. Münih öyle değil skoru aldığı zaman iyi kapanan disiplini elden bırakmayan bir takım. İşimiz hiç kolay değil ama umutluyuz. Bizim için en önemli avantaj takımın Robben, Ribery, Vidal, Müller ve Lewandowski önemli yıldızlarının çok da genç olmamaları yaş ortalaması yaşlı olan bir ekip. Biz de çok genç değiliz ama iyi koşup mücadele edersek o zaman onları alt edebiliriz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
''İLK 20 DAKİKA HARİÇ VASATLAR''
Almanya’da Bayern’in Dortmund ile oynadığı kupa maçını izleyen başkan Orman, yönetici Şafak Yazıcıoğlu ve Şenol Güneş, Alman ekibinin ikinci yarıdaki oyunu nedeniyle tur için umutlandı. Durum değerlendirmesi yapan Orman ve Güneş, “İlk 20 dakka rakibini boğan müthiş baskılı oynayan bir Bayern vardı. Sonrası özellikle ikinci yarı vasatı aşamadılar. Eğer biz Porto ve G.Saray maçındaki gibi oynarsak içerde Bayern’i yeneriz” dedikleri öğrenildi.
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