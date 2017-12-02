Beşiktaşlı oyuncular galibiyet yemini etti

Beşiktaş’ta oyuncular dev maç için kenetlendi. aralarında motivasyon toplantıları yapan futbolcular, galibiyet yemini etti.



Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre kaptanlar Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal’ın önderliğinde, yabancıların da katılımı ile yapılan toplantıda üst üste beraberlikler nedeniyle derbinin daha da önem kazandığının altı çizildi.

Siyah-Beyazlı futbolcuların, “Mutlak kazanmamız gereken bir maç. adeta dönüm noktamız. aksi sonuç olursa sıkıntıya uğrarız. kazanırsak kesinlikle ilk yarıyı lider bitiririz. Ne yapıp edip, taraftarımızın da yardımıyla bu maçı kazanacağız, başka yolu yok. Yeter ki şampiyonlar Ligi’ndeki oyunumuzu ortaya koyalım” dedikleri öğrenildi.

Beşiktaş-Galatasaray