Beşiktaşlı Pepe, Galatasaray derbisinde oynayabilecek

Beşiktaş’a Pepe’den iyi haber geldi. Sakatlığı ciddi olmayan Portekizli futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan kaybeden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Manisaspor ile salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ntvspor'un haberine göre, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kasığındaki ağrılar nedeniyle forma giyemeyen Pepe’nin durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Tedavisine başlanan Portekizli yıldız, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine kadar hazır hale gelecek.

Aynı mücadelede sakatlanan Necip’in sağ bacak arka adalesinde kanama tespit edildi. 26 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 1 hafta sürmesi planlanıyor.

Pepe

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