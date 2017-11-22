Beşiktaşlı Pepe, Porto maçının yıldızı oldu

Uzun yıllar Real Madrid forması giydikten sonra sezon başında “Come to Beşiktaş” sloganı altında Siyah-Beyazlılar’a transfer olan Pepe, harikalar yaratmaya devam ediyor. Her maça aynı disiplinle çıkan ve profesyonelliği ile adeta ders veren Portekizli stoper, Porto maçına da damga vurmayı başardı. Bir ‘komutan’ gibi defansı ve hatta takımı yöneten Pepe, Porto’nun forvetlerine geçit vermedi. Birden fazla ikili mücadeleye giren isimler arasında yüzde 85 (13’te 11) ile en yüksek başarıyı yakalayan isim olan ‘Komutan Pepe’ aynı zamanda girdiği 2 hava topu mücadelesini de kazandı.

‘HEMEN LİG MAÇINI DÜŞÜNMELİYİZ’

Büyük zaferin ardından duygularını dile getiren Pepe, “Beşiktaş camiasını tebrik etmek istiyorum. Burada çok büyük emekler var. Tarihi bir gün. Ama hemen lig maçını düşünmeliyiz. Hocamız bizi çok iyi hazırladı dersimize çok iyi hazırlandık. Porto dikine oynayan takım. Duran toptan gol yedik, kötü bir goldü. Takım kazanma ruhuyla oynadı ve şu anda buradayız. Bugün kutlama günü. Fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Bir üst tura çıkmayı kutlayacağız. Daha önce 3 kez Şampiyonlar Ligi kazanmış bir oyuncu olarak, Beşiktaş ile bu çıkışı yaşamak benim için çok özel. 5 maç sonunda yenilmedik ve bütün bir aile olduğumuzu gösterdik” ifadelerini kullandı.

Pepe

Beşiktaş Porto