Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ronaldo Guiaro, siyah-beyazlıların Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'nın bonservisini alması halinde doğru bir yatırım yapacağını söyledi. Beşiktaş'ta 2001-2005 yıllarında oynayan ve siyah-beyazlı forma ile 2002-2003 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı Ronaldo sorularını cevapladı.
Ronaldo, Brezilya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi Rusya ve Almanya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edilen Talisca'nın çok özel bir oyuncu olduğunu belirterek, "Talisca fark oluşturan ve gol atan bir oyuncu. Talisca'nın milli takıma çağrılması çok önemli. Brezilya'da milli takıma çağrılmak, bir futbolcunun değerini 2 katına çıkartır. Milli takımla 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmesi halinde Talisca'nın değerinin daha çok artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta kiralık olarak ikinci yılın yaşayan ve sezon sonunda 21 milyon avro karşılığında siyah-beyazlıların bonservisini alma hakkına sahip olduğu 24 yaşındaki oyuncunun çok iyi bir performans sergilediğini aktaran Ronaldo, "Bonservis bedelini karşılama imkanı varsa Talisca, buna değecek bir oyuncu. Beşiktaş, Talisca'nın bonservisini alırsa doğru bir yatırım yapar." diye konuştu.
"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BÜYÜK ADIM ATAR"
Ronaldo, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir'i yenmesi halinde şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacağını kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 sırasında yer alan Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin bu hafta birbirleriyle karşılaşacağını hatırlatan Ronaldo, "Ligde bu hafta çok önemli. Beşiktaş, galip gelirse şampiyonluk yolunda avantaj elde edecek. Medipol Başakşehir maçını kazanması halinde Beşiktaş şampiyonluk yolunda büyük bir adım atar." dedi.
Siyah-beyazlı takımın 2002-2003 sezonundan bu yana birçok yönden büyük bir gelişim kaydettiğini anlatan 44 yaşındaki Ronaldo, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Beşiktaş'ta bizim dönemimizde de iyi futbolcular vardı ama şu anki kadroya baktığımızda dünyanın en büyük kulüplerinde forma giymiş oyunculardan kurulu bir kadroya sahip. Beşiktaş, sürekli Avrupa'da mücadele eden bir takım oldu. Bu sezon Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçını izleyebildim. Bizim dönemimize göre daha güçlü ve öz güven sahibi bir takım var. Vodafone Park da gerçekten muhteşem olmuş. Çok teknolojik bir stat. Beşiktaş'ın seviye atladığını düşünüyorum."
"LUCESCU'YA ZAMAN TANINMALI"
Ronaldo Guiaro, Beşiktaş'ta teknik direktörlüğünü yapan ve şu an A Milli Futbol Takımı'nın başında bulunan Mircea Lucescu'ya zaman tanınması halinde başarının geleceğini dile getirdi.
Rumen teknik adamın görev yaptığı her takımda başarılı olduğuna dikkati çeken Ronaldo, "Türkiye'de şampiyon oldu. Ukrayna'da senelerce şampiyonluk yaşadı. Lucescu'nun A Milli Takım'da başarılı olmaması için bir neden göremiyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. Çalıştırdığı takımlarda mutlu olan bir teknik adam. Mutlu bir insanın başarı elde etmesinin daha kolay olacağını düşünüyorum. Kulüp ile milli takım çalıştırmak arasında fark var. Yeterli zaman verilmesi halinde Lucescu'nun doğru oyuncuları seçerek Türkiye'yi başarıya ulaştıracağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR MAÇTI"
Ronaldo, Beşiktaş'ın 2001-2002 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda kendisinin attığı gollerle 2-1 yendiği maçın kendisi için çok özel olduğunu ifade etti.
Fenerbahçe'ye 2 gol attığı karşılaşmanın ardından Beşiktaş'taki yerini sağlamlaştırdığını savunan Ronaldo, "Benim için çok özel bir maçtı. Daha önce bir maçta 2 gol atmamıştım. Kariyerimi ileriye taşıyan bir maç olmuştu. Beşiktaş'taki yerimi sağlamlaştırmam ve öz güvenimi artırmam açısında bana yardım etti. Ardından birçok başarılı maç oynadım. Hala insanların o maçı ve beni hatırlaması çok güzel. İnsanlar beni iyi hatırlıyorlar ve seviyorlar. Demek ki burada işimi doğru yapmışım ve insanları mutlu etmişim." şeklinde görüş belirtti.
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