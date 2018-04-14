Hollanda'da yaşayan küçük Beşiktaş taraftarı Sude Ekinci, siyah-beyazlı futbolcular Ryan Babel ve Jeremain Lens ile buluştu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sude'nin, hayranı olduğu Hollandalı futbolcular Babel ve Lens ile İstanbul'da bir araya geldiği bildirildi.

Ziyarette, Babel ve Lens'in Sude'ye imzalı formalarını hediye ettikleri belirtildi.