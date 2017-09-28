Beşiktaşlı Talisca bebek Talisca'yı ziyaret ederek erzak yardımında bulundu

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bebeklerine Talisca ismini koyan aileyi İstanbul'da ziyaret ederek erzak yardımında bulundu.

DHA'da yer alan habere göre bebek ve ailesi ile yakından ilgilenen Beşiktaşlı futbolcu, aileyle fotoğraf çektirdi. Talisca aynı zamanda mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerine de erzak yardımı yaptı.





İstanbul'da gezdiği mahallede vatandaşlarla fotoğraf çektiren Talisca'ya mahalle sakinleri teşekkür ederken, yıldız futbolcunun bu davranışı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Beşiktaş Kulübü de resmi Instagram hesabı üzerinden fotoğraf paylaştı.

Talisca

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