Aytemiz Alanyaspor karşısında zorlanmasına rağmen Talisca’nın attığı şık golle 3 önemli puanı hanesine yazdıran Beşiktaş’ta maç sonrası gerilen sinirler yerini neşeye bıraktı. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, istenilen pozisyonları yakalayamayan ancak Brezilyalı genç oyuncunun ilk yarıda attığı golle korkulu rüya görmeyen Siyah-Beyazlılar evinde puan kaybetmemenin mutluluğunu yaşarken oyunun sonlarına doğru kısa bir süre fenalaşan ve sedye ile soyunma odasına giden Talisca önce korkuttu sonra güldürdü.

Sahanın diğer bölümünde başı dönüp kendini yere bırakan ve oyundan çıkan Talisca, oyunu sedye ile terk ederken kulübeye değil direkt soyunma odasına gitmişti. İlk anda Talisca’nın ciddi bir şeyi olduğunu sanan futbolcular gerçeği soyunma odasında öğrendi. Talisca’nın ciddi bir şeyinin olmadığını öğrenen arkadaşları, “Uyanık, Uber’le evine gider gibi kendini soyunma odasına attırdın” dedi. Gülerek yanıt veren Sambacı’nın, “Ne yapayım... Yürüyecek halim yoktu, sedye güzeldi” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu diyaloglar oradaki herkesi güldürdü.