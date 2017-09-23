Beşiktaşlı taraftarlar derbi maç için toplanmaya başladı

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını Kadıköy'de yalnız bırakmayacaklar.

Vodafone Park'ın yeni açık tribünlerinin arkasında çok sayıda otobüs, Beşiktaşlı taraftarları Kadıköy'e götürmek için bekliyor. Arama noktalarından geçen bazı taraftarlar sabırsızlıkla maç saatini beklerken, güvenlik görevlileri passolig kontrolü ve üst araması yaparak taraftarları iç bölgeye alıyor.

Tezahüratlarla tüm taraftarların toplanmasını bekleyen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisi için 16.00 gibi Ülker Stadı'na hareket edecekler.

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