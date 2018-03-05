Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşması için kente gelen Deplasman Kartalları Taraftar Derneği üyeleri, şehit Eren Bülbül'ün Maçka'daki mezarı başında dua okudu.

Derneğin başkanı Yusuf Demirci, tüm şehitlerin mekanının cennet olmasını dileyerek, "Beşiktaş Deplasman Kartalları Taraftar Derneği olarak şehit Eren Bülbül kardeşimizi ziyaret ederek dua okuduk." dedi.

Grup, Eren Bülbül'ün mezarına Türk bayrağı da astı.