Vagner Love, Portekiz'in O Jogo gazetesine verdiği röportajda Monaco'da forma giydiği dönemde Sporting Lizbon'la görüştüğü ancak o dönemde transferin neticelenmediğini belirtti.

Brezilyalı golcü "Sporting Lizbon'a gol attığım için taraftarlarla kötü anılarımız var ama ben onlara borcumu öderim. Portekiz'de daha önce oynama fırsatını buldum, yakın gelecekte de büyük bir kulüp olan Sporting'de forma giymeyi çok isterim" dedi.

Ocak ayında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı golcü Vagner Love, siyah beyazlı kulüp ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.