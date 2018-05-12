Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maç, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmiş daha sonra TFF, yaptığı açıklamalayla maçın kaldığı yerden seyircisiz olarak oynanmasına hükmetmişti. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre bu kararı doğru bulmayan Beşiktaş, protesto etmiş ve tüm cezai yaptırımları göze alarak maça çıkmamıştı. Kara Kartal, Türkiye Kupası'ndan elenirken, finale yükselip Akhisarspor'un rakibi olan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz gece tarihi bir hezimet yaşadı.

Fenerbahçe'nin 3-2'lik mağlubiyetiyle sonuçlanan Akhisarspor'un tarihi kupa zaferini evlerinde izleyen Beşiktaşlı yıldızların dünkü antrenman öcnesinde kendi aralarında finali değerlendirdikleri öğrenildi. Yabancılar dahil herkesin "İlahi adalet" vurgusu yaptığı ifade edilirken siyah-beyazlı futbolcuların "O maç kesinlikle hakkımızdı. Hak edilmeyen bir şekilde finale yükseldiler. İlahi adalet er ya da geç yerini buldu. Akhisar'ı tebrik ederiz. Teknik ekip dahil tüm takım sezon sonuna kadar kupayı hak ettiler. En önemlisi bir sezonda Fenerbahçe'yi 3 defa yendiler. Bunu herkes yapamaz" dedikleri kaydedildi.