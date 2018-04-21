Başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş’le ilgili sosyal medyada spekülasyona da açık birçok paylaşım yapılmıştı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Beşiktaşlı yöneticiler olaylarla ilgili şu bilgileri verdi: “Şenol Güneş’in başının kanadığını soyunma odasında fark ettik. Başına belli ki demir para ya da çakmak geldi. Tabii sıcağı sıcağına farketmedi. Zaten ilk anda buz tedavisi uygulandı. Başı sonradan açıldı ve kanadı. 5 dikiş atıldı. Soyunma odasına gelirken de yüzüstü düştüğünü gördük. Daha önce benzer problemler yaşadığı için, tomografisi çekilmesi ve tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirmesi uygun görüldü.”

ARBEDELER DE RAPORLARA GİRDİ



Karşılaşmanın temsilcileri de Futbol Federasyonu’nda gönderdikleri raporlarda olayları detaylı bir şekilde yazdılar. Müsabakada görevli Vahap Şimşek, Alaattin Özcan ve Celalettin Yavuz’un, soyunma odası koridorlarında özel güvenlikçiler ile Beşiktaşlı oyuncular arasındaki arbedeye de yer verdiği bildirildi. Ayrıca Beşiktaş Kulübü görevlisi Erdinç Gültekin’e yapılan darp da raporlarda yer aldı.