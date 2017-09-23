Beşiktaşlılar, 2-1 biten Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. 2 penaltı, 3 gol ve 5 kırmızı kartın çıktığı dev derbi sonrasında Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet maçı değerlendirdi. Karşılaşma sonrasınad kırmızı kart gören Oğuzhan Özyakup, hakeme hakaret etmediğini belirtirken Fabri, Şenol Güneş'in kendilerini tebrik ettiğini dile getirdi.

İşte Beşiktaşlıların açıklamaları;

OĞUZHAN ÖZYAKUP: KÜFÜR YOK, HAKARET YOK. SADECE İTİRAZ

"Hakeme küfür etmeim, sadece itiraz ettim. Küfür yok, hakaret yok. Sadece kendisine yönetimi ile ilgili eleştiride bulundum. Ancak eleştiriye tahammül edemedi. Kendisini eleştirdiğim için bana ikinci sarı kart, sonra da kırmızı kart gösterdi."

FABRI: ŞENOL HOCA BİZİ TEBRİK ETTİ

"Buraya kazanmak için geldik, üzgünüm. Baktığımız zaman pozisyonlara ortaya iyi bir oyun çıkmadı, çok fazla kart vardı. Biz bu maça futbol oynamak için çıktık. Maçtan sonra da hocamız soyunma odasında bize teşekkür etti. Biz elimizden geleni yaptık ancak bazı şartlar bu sonucu doğurdu."

ŞEREF ÇİÇEK: FUTBOL ORTAMI YOKTU

"Şenol Güneş, müsabakadan önce 'Rakip ne yaparsa yapsın biz güzel futbolumuzu oynayalım, kendimizi geliştirmeye çalışalım ve galibiyet için oynayalım' dedi. Ama maç içerisinde öyle şeyler yaşandı ki, hem rakibimiz Fenerbahçe'nin, hem de bizim bölüm bölüm iyi oynadığımız dönemler olmasına rağmen maç, iyi futbol oynanacak bir ortamın dışına çıktı."

"Leipzig maçı sonrası tekrardan lige döneceğiz. Böyle devam edeceğiz. Hakem kararlarını ve bu maçı sizin takdirinize bırakıyorum. Kulübümüz de maçla ilgili gerekli açıklamaları yapacaktır."

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