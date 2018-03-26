Devre arasında Beşiktaş'a dönmesi gündemde olan ancak siyah-beyazlılardan olumlu bir geri dönüş alamayınca Göztepe'ye imza atan Demba Ba'yı Beşiktaş yeni sezonda kadrosuna katmayı düşünüyor.

Akşam'ın haberine göre, Göztepe'nin sözleşmesini iki yıllığına daha uzatmayı istediği Senegalli golcü, bu teklifi kabul etti. Fakat Beşiktaş yöneticilerinden, "Sakın Göztepe'yle sözleşme uzatma, sezon sonunda bize gelirsin" telefonu alınca Göztepe'ye imza atma kararını askıya aldı.

Demba Ba sezon sonunda önce Beşiktaş yönetimiyle masaya oturacak.