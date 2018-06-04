İHA'da yer alan habere göre; TEİAŞ’ın satın alacağı en yüksek güç ve gerilime sahip trafo ihalesi bir Yırcalı Holding kuruluşu olan BEST Trafo tarafından kazanılmıştı. Toplam ihalenin kapsamı olan 3 adet 450 MVA-400 kV oto trafo 25 Mayıs tarihinde Hollanda Kema Laboratuarlar’ında yapılan kısa devre dayanıklılık testini başarıyla geçti.
"AĞIRLIĞI 300 TONU GEÇİYOR"
İstanbul’un elektrik tüketimi yoğun olan trafo merkezlerine yerleştirecek olan trafolar hakkında açıklamayapan BEST Trafo Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, “Yerli üretimde yarımasrı geçen şirketimiz 2018 yılına yeni bir ürün gamı ile giriş yaptı. Türkiye’nin en büyük kurumlarından biri olan TEİAŞ ile Türkiye’nin elektrik şebeke altyapısını güçlendirme vizyonumuzla ortaklaşa geliştirdiğimiz bir trafo ortaya koyduk.”
Her bir trafonun çalışma ağırlığının 300 tonu geçtiğini belirten Rona Yırcalı, “Ülkemizde gün geçtikçe artan elektrik enerjisi gereksinimini ve enerjiyi en fazla ihtiyaç duyulan yerlere iletme taleplerini karşılamak akıllı yaklaşımları ve güçlü bir teknolojik altyapıyı gerektiriyor. Yarımasırdan uzun zamandır ürettiğimiz trafolar 60’tan fazla ülkede büyük miktarlarda enerjinin iletimini güvenli bir şekilde sağlamada önemli bir rol oynuyor” dedi.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK FIRIN TRAFOSU"
Ürünlerinin üçte ikisini ihraç eden BEST Trafo’nun aynı zamanda sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi kuran firması olduğunu kaydeden Rona Yırcalı “Türk mühendisliği ve üretim kabiliyetini kullanarak Dünya'nın lider trafo üreticileri arasına girdik. Dünya'nın en büyük fırın trafosu bir Türk demir çelik firması için Balıkesir’de üretildi. Hem ithal edilecek ürünleri Türkiye'de geliştirip üretmekle hem de ihracatımızı artırarak 2023 hedeflerimize katıkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.