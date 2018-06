İHA'da yer alan habere göre; TEİAŞ’ın satın alacağı en yüksek güç ve gerilime sahip trafo ihalesi bir Yırcalı Holding kuruluşu olan BEST Trafo tarafından kazanılmıştı. Toplam ihalenin kapsamı olan 3 adet 450 MVA-400 kV oto trafo 25 Mayıs tarihinde Hollanda Kema Laboratuarlar’ında yapılan kısa devre dayanıklılık testini başarıyla geçti.



"AĞIRLIĞI 300 TONU GEÇİYOR"



İstanbul’un elektrik tüketimi yoğun olan trafo merkezlerine yerleştirecek olan trafolar hakkında açıklamayapan BEST Trafo Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, “Yerli üretimde yarımasrı geçen şirketimiz 2018 yılına yeni bir ürün gamı ile giriş yaptı. Türkiye’nin en büyük kurumlarından biri olan TEİAŞ ile Türkiye’nin elektrik şebeke altyapısını güçlendirme vizyonumuzla ortaklaşa geliştirdiğimiz bir trafo ortaya koyduk.”



Her bir trafonun çalışma ağırlığının 300 tonu geçtiğini belirten Rona Yırcalı, “Ülkemizde gün geçtikçe artan elektrik enerjisi gereksinimini ve enerjiyi en fazla ihtiyaç duyulan yerlere iletme taleplerini karşılamak akıllı yaklaşımları ve güçlü bir teknolojik altyapıyı gerektiriyor. Yarımasırdan uzun zamandır ürettiğimiz trafolar 60’tan fazla ülkede büyük miktarlarda enerjinin iletimini güvenli bir şekilde sağlamada önemli bir rol oynuyor” dedi.



"DÜNYANIN EN BÜYÜK FIRIN TRAFOSU"



Ürünlerinin üçte ikisini ihraç eden BEST Trafo’nun aynı zamanda sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi kuran firması olduğunu kaydeden Rona Yırcalı “Türk mühendisliği ve üretim kabiliyetini kullanarak Dünya'nın lider trafo üreticileri arasına girdik. Dünya'nın en büyük fırın trafosu bir Türk demir çelik firması için Balıkesir’de üretildi. Hem ithal edilecek ürünleri Türkiye'de geliştirip üretmekle hem de ihracatımızı artırarak 2023 hedeflerimize katıkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler