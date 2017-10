Best Model Aslıhan Karalar’a kimse hayır diyemedi

HT Magazin’de yer alan habere göre, bu yıl 30’uncusu gerçekleştirilen Best Model Türkiye’nin birincisi Aslıhan Karalar’ın 15 kişilik jüri üyesinin tamamının oyunu aldığı ortaya çıktı. Lise öğrencisi olan, İngilizce ve Fransızca bilen 17 yaşındaki Karalar, bu sonuçla Güzide Duran’ın 21 yıllık rekorunu egale etti.



Karalar, 11 Aralık gecesi Paris’te Theatre Du Gymnase Mari Bell’de gerçekleşecek 30. Best Model of the World’de ülkemizi temsil edecek.

