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2017 Best Model Of Turkey birincileri açıklandı

17 Ekim 2017 Salı, 09:42:02 HABERTURK.COM

Bu yıl 30’uncu kez düzenlenen Best Model Of Turkey 2017'nin kazananları açıklandı. Aslıhan Karalar ve Efe Sorarlı Best Model Of Turkey 2017'nin birincileri oldular

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    Kıbrıs'ın Girne şehrinde düzenlenen Best Model Of Turkey 2017'de, 18 yaşındaki Ankaralı Aslıhan Karalar ve 17 yaşındaki Eskişehirli Efe Sorarlı "Türkiye'nin en iyi modeli" seçilerek birinci oldular.

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    Ece Gürsel ve Mehmet Ali Erbil’in sunuculuklarını yaptıkları Miss Model of Turkey'e bin 700 aday katılmıştı.

     

     

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    Binlerce aday arasından seçilen 32 kız ve erkek, final için yarıştı.

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    2017 Miss Model of Turkey birincileri Efe Sorarlı'nın lise son sınıf öğrencisi olduğu, Aslıhan Karalar'ın ise Lonra'daki King's College'da işletme bölümünde öğrenci olduğu belirtildi.

     

     

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  • 5 2017 Best Model Of Turkey birincileri açıklandı
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    Aslıhan Karalar ve Efe Sorarlı aralık ayında Fransa'nın başkenti Paris’te yapılacak “Best Model Of World 2017”de Türkiye'yi temsil edecekler.

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YORUMLAR 12
  • Misafir
    jüriye gözlük lazım acil. ne kiz ne erkek
  • Misafir
    erkek model kızdan daha güzel :D
  • Misafir
    İKİ TANE KRALİÇE SEÇMİŞLER ERKEK GÜZELİ YOK
  • Misafir
    sonunda başarılı seçimler yapmışlar
  • Misafir
    Ben niye erkek güzelini göremedim?
  • Misafir
    kız gibi maşallah erkekk)
  • Misafir
    kız anladık güzel de , erkek ne alaka....
  • Misafir
    bunlar daha beni gormemıs
  • Misafir
    bu kadar kısa boylu değil best model model bile olamaz tüm hayatınız hile hurda
  • Misafir
    hahahaha misafir
  • Misafir
    hani nerde erkek model ?
  • Misafir
    Erkek güzelinin dayısı kim ?
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