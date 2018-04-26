HT Magazin'de yer alan habere göre, yarışmanın Kurucu Başkanı Erkan Özerman sürprizli bir organizasyon hazırlamak üzere son hızla çalıştıklarını belirtti ve ekledi:



“Yeni ve genç ekibimle yarışmamızın en başarılı şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum.”

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