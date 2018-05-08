HT Magazin'de yer alan habere göre, Aslıhan Karalar ve Sri Lankalı Januka Rajapaksha’yı bir araya getiren yemek, renkli görüntülere sahne oldu.



Şıklığıyla göz dolduran Karalar, yeni sezonda bir dizide rol alacağını, bu nedenle modelliğe ara verdiğini açıkladı.

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