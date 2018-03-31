AÇILIŞI İPEK AÇAR YAPTI

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'un habeirne göre, merhum sanatçının vefatının ardından her yıl doğum günü olan 29 Mart’ta düzenlenen konser bu sene Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.



Fatih Erkoç, Işın Karaca, Hakan Aysev, Suat Suna, İntizar ve İskender Paydaş’ın aynı sahneyi paylaştığı gecenin açılışını ‘Esmer Günler’ şarkısıyla İpek Açar yaptı.



‘HISSETTIĞINI BILIYORUM’

Finalde tüm sanatçıların ‘Mavilim’ parçasını seslendirdiği konserde İpek Açar’ı, uzun süre küs kaldığı ve mahkemelik olduğu Kayahan’ın kızı Beste Açar da yalnız bırakmadı.



Büyük ustadan bahsederken gözleri dolan ikiliden Beste Haravon, “Buradaki enerjiyi babamın da hissettiğini biliyorum” derken İpek Açar, “Yolu sevgiden geçenlere sonsuz teşekkürler” diye konuştu.

Büyük usta Kayahan yaşasaydı 69 yaşına basacaktı.