Bestemsu Özdemir, "Üzerine konuşacak bir şey yok. İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı, yürümedi. Anlaşamadık…” diyerek Can Yaman ile ayrıldıklarını duyurmuştu.



Bu gelişmelerin ardından Özdemir, Asmalımescit'te bulunan bir mekanda Oğulcan Engin'le eğlenmişti. Mekan çıkışı objektiflere takılan ikili daha sonra Özdemir'in kullandığı otomobille Emirgan'daki bir gece kulübüne gitmişti.



Yaşananlardan sonra yeni bir birliktelik iddialarının ortaya çıkmasıyla Özdemir Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak iddiaları yalanladı.



İşte Bestemsu Özdemir’in o açıklaması:

— Bestemsu Özdemir (@BestemsuOzdemir) December 24, 2017

Oğulcan Engin

Bestemsu Özdemir

Can Yaman