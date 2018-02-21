Makaron'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre, Bestemsu Özdemir hakkında çıkan iddialara, “Ümit benim arkadaşım. Kendisiyle bir ilişkim olamaz. Eğer beni birisiyle el ele görürseniz, o zaman ‘sevgili’ diye yazın” şeklinde yanıt verdi.

Ümit Kantarcılar, önceki gün eski eşi Gamze Topuz'dan olan kızı Elis Naz'la bir alışveriş merkezindeydi. Meslektaşı Bestemsu Özdemir'le yeni bir aşka yelken açtığı haberleri sorulan Ümit Kantarcılar, söz konusu iddiaları yalanlamamıştı.

Yakışıklı oyuncu, "Kızımın yanında bu konuları konuşmayalım" diyerek uzaklaşmıştı.

Özdemir'in, geçtiğimiz haftalarda Çağatay Ulusoy ile Emirgan'daki bir mekandan çıkarken görüntülenmesi aşk yaşadıkları iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu.



Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan güzel oyuncu, "Sadece selamlaştık. Bazı arkadaşlar bizi sevgiliymişiz gibi göstermek istemiş ama aramızda bir şey yok. Kalbim boş" demişti.



