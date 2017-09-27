Beştepe'de güvenlik zirvesi başladı

Beştepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Toplantısına ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ilgili üst düzey bürokratlar katılıyor.