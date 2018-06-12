Beto, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda, EURO 2024 adaylığı için en iyi adayın Türkiye olduğunu belirtti. Türkiye'nin futbol anlamında çok yatırım yapmış bir ülke olduğunu vurgulayan Beto, şunları kaydetti:

"Gerek sahalar gerekse kulüp tesisleri anlamında çok iyi seviyelerde ve yüksek yatırımları olan bir ülke. O yüzden bence bu organizasyon için çok önemli bir ülke. Bir sezonumu İzmir'de geçirdim ve gerçekten futbola elverişli ve çok turistik bir şehir. Bence Türkiye böyle bir fırsatı kesinlikle hak ediyor."