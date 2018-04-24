Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yapan Beto, beklentilerin üzerinde iyi bir sezon geçirdiklerini kaydetti.
Beto, ligin kalan bölümünde de aynı şekilde devam edeceklerini belirterek, "Kalan 4 maçımızda da takım arkadaşlarımla aynı konsantrasyonla, aynı çabada, aynı istek ve arzuda devam edip en iyi sonuçları almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Takımın enerjisini gördüğü ve çok iyi proje olarak değerlendirdiği için sezon başında Göztepe'yi tercih ettiğini kaydeden Beto, "Geldikten sonra da bu enerjiyi çok iyi şekilde gördüm. İyi bir takımız, iyi bir teknik ekibimiz ve iyi bir yönetimimiz var. Çok iyi enerjimiz var ve pozitif, o yüzden doğru tercihi yapıp buraya geldiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor maçında Seleznov'un penaltı atışını kurtaran Beto, kalecinin bireysel olarak oyuna etkisine bakıldığında en önemli şeyin penaltıda topu çıkarmak olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Çok şükür ben de bu yönde kariyerim boyunca güzel işler yaptım, çok fazla penaltı kurtardım. Hepsinin birbirinden farkı ve önemi vardı. Türkiye liginde de bu penaltıları kurtarmak benim için önemli, çok çok mutluluk verici. Olay sadece penaltı çıkarmak değil, çıkardığınız penaltı takımınızın puanına, maç galibiyetine, beraberliğe ciddi bir değer katıyorsa anlamı vardır. Bu yüzden ben de takıma destek olduğum için, sadece bireysel olarak kendi değerimi ortaya koyup, kurtardığım penaltılarla takımıma katkı sunduğum için daha mutlu oluyorum."
Göztepeli futbolcu Andre Poko da kalan 4 haftada zorlu maçlara çıkacaklarını söyledi. İyi takımlara karşı oynayacaklarını belirten Poko, "Her şeyimizi vermemiz ve bu maçları kazanmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.
Devre arasında Kardemir Karabükspor'dan transfer olan Poko, Göztepe'de olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti.
"Performansımdan memnunum şu ana kadar. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kardemir Karabükspor'da çok güzel günler geçirdim. Şu anda Göztepe'deyim ve Göztepe'nin iyi yerlere gelmesi için her şeyi yapıyorum. Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum. Bu hafta Kardemir Karabükspor'la oynayacağız, bu maç zor bir olacak, benim için de zor olacak. Türkiye'de ilk Kardemir Karabükspor'da oynadım ama Göztepe'deyim. Takımın en iyi sonuçlarını alması için her şeyi yapacağız ve başarılı olacağız."
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