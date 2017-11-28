Beton mikserinin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre; Ü.T., yönetimindeki beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Berna Yanık'a çarptı. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Berna Yanık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarlımadı.

Berna Yanık'ın cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü Ü.T., polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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