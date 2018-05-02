HT Magazin'de yer alan habere göre, Yeni Tiyatro Dergisi tarafından ‘Emek ve Başarı Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Arım, seyircilerine “Bu akşam ödülü almayı bir arkadaşımıza devrettik. Sizlerle birlikte olmak istedik” diye seslendi.

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