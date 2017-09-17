Betül Demir: Aşk gelsin bekliyoruz kendisini

Betül Demir, 6 yıl aradan sonra ‘Esas Duruş’ adlı yeni albümüyle müzikseverlerin karşısında! 12 şarkılık albümdeki 8 parça, Demir’in imzasını taşıyor. Ünlü şarkıcı, “2 sene boyunca Emirhan Cengiz ve Sude Bilge Demir’le sabahlara kadar bu albümün üzerinde çalıştık. Çok yorulduk ama bugünlerde meyvelerini topluyoruz. Dinleyicinin de ‘Bayıldık’ dediği bir albüm yaptık” diyor. Bakın Demir, albüme, müzik sektörüne ve özel hayatına dair başka neler söylüyor... İşte Betül Demir'in HT Magazin'den Ebru Ayaz'a verdiği röportaj...

‘ŞARKI YAPMAK, OKYANUSUN ÜSTÜNDE YÜRÜMEK GİBİ’

Yeni bir albüm yaptınız. Tepkiler nasıl?

Her şey yolunda çok şükür. İnsan emin olduğu bir şeyi yapınca yanılmıyor. Senin sevmediğin şarkıyı dinleyici zaten sevmez. 36 şarkı yaptık, en çok sevdiğimiz 12 şarkıyı albüme koyup dinleyiciyle buluşturduk. Övgüler almak mutluluk verici.

6 yıl sonra yeni bir albüm yaptınız. Bu kadar beklemenizin sebebi ne?

Bir Tarkan, bir Sezen, bir de ben böyleyiz işte. Şaka bir yana, bu süre içinde single çalışmaları yaptım ama hem sektörün durumu hem de şarkı biriktirmem için beklemem lazımdı. Bir de benim dinleyicim çok farklıdır, müzikal açıdan onlara hep kaliteli şeyler sundum, bunu bozamazdım. Bu albümümle de gördüm ki doğru yoldaymışız. “Esas olan benim müziğimdir” dedim. Bu yüzden Albümün adı ‘Esas Duruş’.

Albümde sizin söz ve müzikleriniz ağırlıkta. Şarkı yapmak sizin için ne ifade ediyor?

Aslında sürekli şarkı yapıyordum ama Sude (Bilge Demir) o kadar güzel şarkılar yapıyordu ki onları söylemek istiyordum. Bu defa yola benim yaptıklarımla çıktık. Sude ve Emirhan’a (Cengiz) dinlettim, “Hemen toparlayıp başlayalım” dediler. Havalara uçtum, şarkı yapmak okyanusun üstünde yürümek gibi.

Müzik sektöründe herkes single yapıyor, siz koca bir albüm yaptınız. Riskli değil mi?

1.5 sene boyunca ben de her 4 ayda bir single yaptım, çok da sevildi, dinlendi. ‘Sana N’olmuş’, ‘Aslan Payı’, ‘Hacıyatmaz’ gibi... Onlar dinleyicine saygı babında yaptığın ara sıcaklar gibi oluyor. “Bekleyin” dedim, sözümde durdum. Albüm kitlenin oluşmasını sağlar, single ise popülariteni yaşatır. “6 yıl olmuş, artık risk misk dinlememek lazım” dedik ve ‘Esas Duruş’u çıkardık. Hiçbir zaman ticari kaygılar gütmedim. Yaptığımız iş müzik, sonuçta ruhani bir yolculuk.

"ÇAĞAN IRMAK FİLMİNDE YER ALMAK NE GÜZEL OLUR"

Albüm dışında oyunculuk deneyiminiz de oldu. Oyunculuğu sevdiniz mi?

MSM’de müzik okudum. Müjdat Hoca’mın (Gezen) koluma taktığı ikinci bir altın bilezik var: Oyunculuk. Bir müzikalle başladım. Müzikalde oynamak da hayalimdi. Şimdi ikincisini yapmak üzere provalara başlı- yoruz. Tabii ki iyi bir sinema filminde olmak isterim, iyi bir dizi de olur. İyi olan, duruşuma ve müziğime zarar vermeyecek, güzel işlerin içinde olacağım. Bir Çağan Irmak filminde yer almak ne güzel olur... Evrene sinyali verdim, o da olacak inşallah.

Sizce oyunculuk sektörü ve müzik sektörü birbirinden farklı mı?

Baktığın zaman Sezen Aksu, Zeki Müren, Zuhal Olcay gibi birçok isim hem müziği hem oyunculuğu bir arada yapabilmiş. Oyunculuk sektörüyle müzik sektörü arasında bir fark görmüyorum. Herkes işini yapıyorsa sıkıntı yok aslında. Rüzgâr sürüklerse karşı koyamazsın.

"İŞİME KİMSEYİ KARIŞTIRMAM"

Evliliğe yakın mısınız?

İnsanlar beni evlendirmeyi çok istiyor. Sanırım samimiyetin önlenemez durumu bu. Hiç evlilik hayalim olmadı. Hayallerim gelinlik ve evlilikle şekillenmedi. Oyuncak bebeğimin elinde bile gitar vardı. Ancak kadere de inanmak gerek tabii, olursa neden engel olayım? Yalnızlık Allah’a mahsus. Tabii işime karışmaması şartıyla. Ben kendi ayaklarının üstünde duran, maddi gücünü sevdiği işle taçlandıran kadınların kendi cumhuriyetlerini kurduklarını düşünüyorum. Bu yüzden işime kimseyi karıştırmam.

"ŞÖHRET UMURUMDA DEĞİL"

Zaman içinde şöhret ve popülaritenin anlamı sizin için değişti mi?

Hiçbir zaman müziği şöhret için yapmadım. Çünkü ben dünyaya şarkı söylemek için geldim, bunu biliyorum. 1.5 yaşında ilk kaydını yapmış, hep bu hayalle yaşamış ve hayallerini gerçekleştirmiş biriyim. Şöhret olmak umurumda olmadığı için bu rahatlık içindeyim. Bugün şöhret olmaktansa nasıl şöhret olduğun daha önemli. Yani insanların beni gördüğü yerde boynuma atlayıp “Seni çok seviyoruz”, “Şu şarkınla evlendik” vs. demeleri dünyanın en güzel duygusu. Amaca giden yol demek ki şöhret olmak değil. İnsanların hayatında küçücük bile olsa bir ‘iz’ olmak güzel. Yaptığın bir saçmalıkla anılınca da şöhret olabiliyorsun, mühim olan nasıl şöhret olduğun.

"SAHNEDE ŞARJ OLANLARDANIM"

10 yıllık deneyiminizle müzikte ustalık döneminde olduğunuzu söyleyebilir miyiz?

Eğer bunu bu süreyle dersem 50 yılını vermiş Sezen Aksu, Ajda Pekkan gibi diğer ustalara karşı hadsizlik yapmış olurum. 50 yıl sonra “Artık ustayım” demek ister miyim? Yok istemem. Çünkü müzik hep yenilenen bir şey. O güne ayak uydurabiliyorsan ne mutlu sana! O güne ayak uydurabilmeyi tercih eden bir yapıya sahibim. Tek bildiğim sonuna kadar şarkı söyleyip tiyatro yapan biri olacağım. Ben sahnede şarj olanlardanım. Başarıya da doymayacağım için “Çırağım”, “Ustayım” vs. demeyeceğimi biliyorum.

"AŞK GELSİN BEKLİYORUZ KENDİSİNİ"

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Şu an hayatınızda biri var mı?

Bir kitapta okumuştum, “Bir yıldızdaki gülü seversen, geceleri gökyüzüne bakmak güzel gelir” diyordu Küçük Prens. Henüz yıldızdaki gül yok. Tabii ki birileriyle tanışıyorsun, birileri dikkatini çekiyor ama sanırım “Aşk her zaman, her şekilde geliyor” lafı yalan. Ben aşkı gerçekten yaşayamayacağımı anladığım anda dostluğa çeviriyorum, insan kaybetmeyi sevmiyorum çünkü. Kendi dünyasında yaradandan ötürü kuşa, çiçeğe, börtü böceğe âşık bir kadınım o ayrı ama aşk gelsin, bekliyoruz kendisini.

"KÖTÜLÜĞÜ SEZDİĞİM ANDA DUVARLARIMI ÖRERİM"

Yaşadığınız zor anlarda, kötü insanlarla karşılaştığınızda ne yaparsınız?

Hiçbir zaman kurban rolü oynamayı sevmedim. Kötülüğü sezdiğim anda hemen duvarlarımı örerim. Artık insanların bizim aynamız olduğunu düşünüyorum. Sen neysen karşına da onlar çıkıyor. Dolayısıyla benim karşıma da hep iyi insanlar çıktı ve çıkıyor. Elbette haz etmediğim insanlar oluyor, onlarla aynı ortamlarda olmamayı tercih ediyorum. Tamamıyla kendi hayatıma, işime gücüme konsantreyim.

betül demir